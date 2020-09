Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Wurmberg - Einbrecher stiehlt Zigaretten aus Einkaufsmarkt

Wurmberg (ots)

Ein Unbekannter ist am Montagabend in einen Einkaufsmarkt in Wurmberg eingebrochen.

Der Täter verschaffte sich zwischen 22 und 23 Uhr gewaltsam Zugang in die Räumlichkeiten des Marktes in der Wiernsheimer Straße. Dort hebelte er mehrere Zigarettenträger an den Kassen auf und entwendete darin befindliche Zigaretten. Der Diebstahlschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Ähnlich hoch ist auch der Sachschaden, den der Einbrecher anrichtete.

Vom Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach handelte es sich um einen schlanken Mann, der mit einer schwarzen Kapuzenjacke und einer schwarzen Jogginghose mit einem weißen Streifen im Bereich der Oberschenkel bekleidet war.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

