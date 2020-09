Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rollerfahrerin stürzt, Verursacher flüchtet: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Einfach weitergefahren ist am Dienstagmorgen in Pforzheim der noch unbekannte Fahrer eines schwarzen Autos, nachdem er zuvor offensichtlich den Sturz einer 49-jährigen Rollerfahrerin verursacht hatte.

Die 49-Jährige war kurz nach 9:30 Uhr auf der Straße "Am Waisenhausplatz" in stadteinwärtige Richtung unterwegs, als der Autofahrer auf ihren Fahrstreifen wechselte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Rollerfahrerin derart abbremsen, dass sie ins Rutschen geriet und stürzte. Der Unbekannte fuhr weiter. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Durch den Unfall wurde die 49-Jährige leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die Hinweise auf den schwarzen Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

