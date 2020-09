Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht in Supermarkt ein

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist von Samstag auf Montag in einen Supermarkt in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen.

Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang in den Supermarkt in der Pfälzerstraße und durchsuchte dort im Anschluss mehrere Büroräumlichkeiten. Nachdem er einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe erbeutet hatte, flüchtete der Einbrecher unerkannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

