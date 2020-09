POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbrecher dringt in Sozialkaufhaus ein

Polizeipräsidium Pforzheim

Altensteig - Einbrecher dringt in Sozialkaufhaus ein

Altensteig

Ein Unbekannter ist von Samstag auf Montag in ein Sozialkaufhaus in Altensteig eingebrochen.

Nachdem sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße verschafft hatte, entwendete er einen kleineren Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich. Auf etwa dieselbe Höhe lässt sich der Sachschaden beziffern, welcher der Einbrecher an dem Fenster verursacht hat.

Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

