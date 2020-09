Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim: (FDS) Loßburg - 26-Jähriger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Loßburg (ots)

Nachdem er am Sonntagmittag in Loßburg mit einem Küchenmesser auf einen Bekannten eingestochen haben soll, befindet sich ein 26-Jähriger in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Geschädigte um kurz vor 12 Uhr durch den Flur eines Mehrparteienhauses gegangen sein, als der 26-Jährige unvermittelt und ohne Vorwarnung auf ihn eingestochen haben soll. In der Folge soll es dem nur wenige Jahre jüngeren Geschädigten gelungen sein, weitere Versuche des Angreifers, auf ihn einzustechen, abzuwehren. Beim Eintreffen der Polizeibeamten hatte sich der 26-Jährige von der Örtlichkeit entfernt, den Einsatzkräften des Polizeireviers Freudenstadt gelang es jedoch nach kurzer Fahndung, ihn festzunehmen. Ein mit dem Tatverdächtigen durchgeführter Alkoholvortest hatte einen Wert von etwas über einem Promille zum Ergebnis. Der Geschädigte wies Stichverletzungen am Arm sowie im Bereich des Kopfes auf. Er musste zur Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der dringend Tatverdächtige am Montag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

