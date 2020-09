Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - 16-Jähriger beschädigt mehrere Fahrzeuge mit entwendetem Golf

Bad Wildbad (ots)

In den frühen Morgenstunden befuhr ein 16-Jähriger die Flößerstraße in Calmbach, beschädigte auf seiner Fahrt mehrere Fahrzeuge und hinterließ hierbei einen hohen Sachschaden.

Nach den ersten Ermittlungen flüchtete der 16-Jährige, gegen 03:20 Uhr, zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, nachdem er alkoholisiert und ohne Führerschein am Steuer eines Golfs mit fünf parkenden Pkw und einem Gartenzaun kollidiert war. Den Golf hatte der Jugendliche zwischen 02:45 Uhr und 03:20 Uhr samt Fahrzeugschlüssel bei einem Einbruchsdiebstahl in der Kleinenztalstraße entwendet. In diesem Zusammenhang stahl er auch die Geldbörse des Fahrzeugbesitzers samt EC-Karte und Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich.

Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen wird mit derzeitigem Stand auf rund 60.000 Euro beziffert. Am Golf entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser war nach den vielen Kollisionen nicht mehr fahrbereit.

Im Zuge der polizeilichen Fahndung konnte der zunächst flüchtige 16-Jährige durch Polizeibeamte im Bereich Kleinenztalstraße festgenommen werden. Bei seinem Fluchtversuch zog er sich leichte Verletzungen zu, als er über einen Zaun kletterte. Die beim Wohnungseinbruch entwendeten Gegenstände konnten noch bei ihm aufgefunden werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über ein Promille, weiterhin lagen Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln vor.

Der Jugendliche musste eine Blutprobe abgeben. Es erwarten ihn nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

