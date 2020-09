Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Höfen an der Enz - 20-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab: Pkw überschlägt sich

Höfen an der Enz (ots)

Am Dienstagmorgen kam ein 20 Jahre alter Mann auf der Bundesstraße 294 aus bislang noch unbekannten Gründen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer eines Peugeot, gegen 06:20 Uhr, im Kurvenbereich der Bundesstraße 294 zwischen Calmbach und Höfen im Bereich Industriegebiet Gräfenau von der Fahrbahn ab, geriet in einen Grünstreifen und anschließend mit der Fahrzeugfront in eine Böschung. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf den Rädern quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Nach dem Unfall konnte der Fahrzeugführer selbstständig aussteigen und war nach eigenen Angaben unverletzt. Eine ärztliche vor Ort Versorgung war nicht angezeigt, dennoch wurde der 20-Jährige vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Peugeot entstand Totalschaden, welcher auf rund 9.000 Euro geschätzt wird. Fremdschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand beim Überfahren einer Leitplanke.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Fahrbahn vollständig blockiert, so dass eine Sperrung bis zur Bergung des Fahrzeugs notwendig war. Aufgrund mehrere Umleitungen und hohen Verkehrsaufkommens konnte das Abschleppfahrzeug nur schwer zur Unfallstelle vordringen. Gegen 9.35 Uhr war die Strecke wieder freigegeben.

Sabine Maag, Pressestelle

