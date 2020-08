Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher dringt in Tankstelle ein

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist am Sonntagmorgen in eine Tankstelle in Pforzheim eingedrungen.

Gegen 6:15 Uhr verschaffte sich der Täter über eine Tür gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten der Tankstelle in der Eutinger Straße. Dort entwendete er Ware in geringem Wert und flüchtete dann zu Fuß stadteinwärts. Mit rund 1.500 Euro umso höher fällt der Sachschaden am Gebäude aus, den der Einbrecher hinterließ.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

