POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Wartepflicht missachtet - zwei verletzte Personen

Neuweiler (ots)

Weil ein 79-jähriger Pkw-Fahrer trotz Wartepflicht auf die Kreisstraße 4369 einfuhr, kollidierte sein Fahrzeug am Sonntagmittag mit einem weiteren Pkw. Hierbei wurde der 79-Jährige schwer, seine 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Der 79-jährige befuhr mit seinem Peugeot, gegen 13:00 Uhr, die Kreisstraße 4370 von Neuweiler in Richtung Gaugenwald. Nach den bisherigen Ermittlungen hielte der Fahrer im Bereich der Haltelinie des Kreuzungsbereichs Kreisstraße 4370 / 4369 zunächst auch an, fuhr dann jedoch in den bevorrechtigten Kreuzungsbereich ein, wo er den Audi eines 23-jährigen Fahrers erfasste. Bei der Kollision wurden die Insassen des Peugeot verletzt, der Fahrer des Audi sowie sein 25-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Nach dem Einsatz der Rettungskräfte mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden. Am Peugeot entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 8.000 Euro, am Audi ein Schaden von rund 15.000 Euro.

