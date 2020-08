Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizeibeamter dienstunfähig verletzt

Pforzheim (ots)

Im Zuge einer Personenkontrolle in Büchenbronn wurde am frühen Donnerstagmorgen ein Polizeibeamter derart verletzt, dass er im Anschluss seinen Dienst nicht weiter ausüben konnte.

Die Polizeibeamten waren gegen 04:00 Uhr zunächst auf drei dunkel gekleidete Männer aufmerksam gemacht worden, die in der Brötziger Straße an mehreren Fahrzeugen gerüttelt und dahingehend überprüft hatten, ob sie offen oder verschlossen abgestellt worden waren. Als die drei Personen im Bereich Lerchenstraße kontrolliert werden sollten, flüchteten sie. Ein 16-Jähriger konnte von einem Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgehalten werden. Hiergegen wehrte sich der 16-Jährige sofort heftig und konnte erneut kurzzeitig flüchten. Wieder wurde er eingeholt und zu Boden gebracht werden. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es, dem Jugendlichen habhaft zu werden, da er sich weiterhin wehrte. Bei der Festnahme zog sich der Polizeibeamte eine stumpfe Verletzungen am Knie sowie Schürfwunden an Knie und Händen zu.

Den 16-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

