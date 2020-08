Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Pkw beschädigt Hausfassade: Zeugen gesucht

Calw (ots)

Beim Rückwärtsfahren hat offenbar ein Unbekannter am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr in der Straße "Burgsteige" eine Hausfassade beschädigt und ist im Anschluss davongefahren ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden an der Fassade beträgt etwa 2.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel.: 07051 / 161 3511, in Verbindung zu setzen.

