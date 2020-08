POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fehler beim Abbiegen - 60-jähriger wird leicht verletzt

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde.

Nach den ersten Ermittlungen befuhr ein 20 Jahre alter Audi-Fahrer gegen 21.30 Uhr die Wilferdinger Straße stadtauswärts und bog an der Einmündung "Kurze Steig" bei grüner Lichtzeichenanlage nach links ab, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu berücksichtigen. Es kam zur Kollision mit einem entgegenkommenden VW. Hierbei wurde der 60 Jahre alter Fahrer des VW leicht verletzt. Am Audi des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von geschätzten 5.000 Euro, am VW ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

