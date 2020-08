Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Wildberg (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich auf der Bundesstraße 463 ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw-Fahrer so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Gegen 14:40 Uhr befuhr der 27-Jährige Fahrer mit seinem Seat die Bundesstraße 463 / Calwer Straße von Wildberg in Richtung Calw. Nach ersten Ermittlungen kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog sich der Fahrer die tödlichen Verletzungen zu. Der Bereich der Unfallstelle musste zunächst voll gesperrt werden, im weiteren Verlauf wurde der Verkehr umgeleitet.

