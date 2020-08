Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Drei schwerverletzte Personen bei Unfall

Dornstetten (ots)

Drei verletzte Personen und ein hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Dienstagvormittag auf der Landesstraße 404.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr gegen 11.30 Uhr eine 39-jährige VW-Fahrerin samt 68-jähriger Beifahrerin die Landesstraße 404 von Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Freudenstadt. Als die VW-Fahrerin abbremste um links abzubiegen fuhr ihr eine 77-jährige VW-Fahrerin auf und stieß das Fahrzeug der 39-Jährigen in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte die 39-Jährige mit einem entgegenkommenden Sattelzug, prallte von diesem ab und kollidierte im Anschluss mit einem in einer Hofeinfahrt geparkten Pkw. Der VW der 77-Jährigen wurde nach der Kollision mit der 39-Jährigen nach rechts abgewiesen und überschlug sich. Dabei kollidierte er mit einem weiteren geparkten Pkw, der sich ebenfalls in der Hofeinfahrt befand.

Durch den Unfall wurden die Insassen der beiden VW schwerverletzt und im Anschluss in Krankenhäuser gebracht. Hierbei wurde auch die Hilfe des Rettungshubschraubers benötigt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Landesstraße 404 war für drei Stunden gesperrt.

