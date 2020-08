Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Ebhausen - Eindringling in Gaststätte flüchtet ohne Beute

Pforzheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen konnte ein Zeuge einen Mann beobachten, welcher in eine Gaststätte in Ebhausen einstieg. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der Einbrecher im Anschluss aber nichts entwendet.

Gegen 03:40 Uhr beobachtete ein Zeugen den Unbekannten, der durch ein eingeschlagenes Fenster zunächst ins Innere des Wirtshauses in der Altensteiger Straße gelangte, kurz darauf das Objekt jedoch wieder verließ und in Richtung Rohrdorf flüchtete. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen verlief die Suche nach dem Flüchtigen ergebnislos.

