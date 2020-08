Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall tödlich verletzt

Calw (ots)

Am Montagabend verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte allein beteiligt und kam hierbei ums Leben.

Gegen 19:50 Uhr befuhr der 36-Jährige mit seiner Kawasaki die Bundesstraße 296 von Oberreichenbach kommend in Fahrtrichtung Hirsau. Nach den bisherigen Erkenntnissen bremste der Fahrer im Bereich einer Linkskurve stark ab und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei starkem Gefälle zu Fall. Im Anschluss prallte er zunächst gegen eine Leitplanke und stürzte dann einen Abhang hinunter. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Das Motorrad wurde in den linken Seitenstreifen geschleudert und blieb dort neben der Fahrbahn liegen. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Neben Polizei waren auch Rettungsdienst, Notarzt und die Feuerwehr im Einsatz. Die Bundesstraße war während der Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

