POL-Pforzheim: (CW) Unterreichenbach - Einbrecher dringen in Wohnung ein

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Montag in Unterreichenbach in eine Wohnung eingedrungen.

Die Täter verschafften sich offenbar über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Landhausstraße. Dort dursuchten sie Schränke und ein Regal und erbeuteten unter anderem Silberbesteck. Es entstand ein Diebstahlschaden in vierstelliger Höhe.

Der Kriminaldauerdienst bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

