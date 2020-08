Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - 21-Jähriger greift Polizisten an: Zwei Beamte dienstunfähig

Nagold (ots)

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Nagold Polizeibeamte angegriffen, welche nun dienstunfähig sind.

Den Einsatzkräften war gegen 0:15 Uhr in der Wolfsbergstraße eine Person gemeldet worden, die Drogen konsumiert hätte und aggressiv sei. Als die erste Streife vor Ort dann auf den 21-Jährigen traf, ging letzterer auf die Beamten zu und fing unvermittelt an, auf sie einzuschlagen. Den Einsatzkräften gelang es in der Folge, den Angreifer zu überwältigen. Dabei versuchte dieser jedoch, an die Schusswaffe eines Beamten zu kommen und schrie, dass er alle umbringen werde. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, wurde der 21-Jährige, bei dem der Verdacht auf eine Alkohol-/ Drogenintoxikation vorlag, in ein Krankenhaus gebracht. Die angegriffenen Beamten wurden so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst bis auf weiteres nicht mehr aufnehmen können. Der 21-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und es erwartet ihn eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

