POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Eine leichtverletzte Person nach Frontalzusammenstoß

Birkenfeld (ots)

Eine leichtverletzte Person und zwei nicht mehr fahrbereite Pkw ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der Kreisstraße 4538.

Gegen 05.40 Uhr befuhr ein 49-jähriger Nissan-Fahrer die Kreisstraße vom Ersinger Kreuz kommend in Richtung Birkenfeld, als er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn wechselte. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 56-jährigen BMW-Fahrer, der in Richtung Ersingen Kreuz unterwegs war. Der Nissan-Fahrer verletzte sich hierbei leicht und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro.

