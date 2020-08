Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - bereits mehrere Einbrüche in Gaststätte

Bad Wildbad (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in Bad Wildbad eingedrungen. Dabei wurden Getränke und Lebensmittel im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Die Einbrecher hebelten an der Gaststätte in der Kernerstraße 62 die Haupteingangstür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten des Restaurants. Hier wurden diverse Getränkekisten und Gemüse im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Für den Abtransport des Diebesguts muss nach bisherigen Erkenntnissen ein größeres Fahrzeug oder Kleintransporter erforderlich gewesen sein. Die Gaststätte war in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach Ziel von Einbrechern. Hierbei zeigte sich stets die gleiche Begehungsweise, daher wird ein Tatzusammenhang angenommen. Weitere Taten ereigneten sich jeweils nachts einmal Nacht Anfang Juli und erneut Mitte Juli. Insgesamt wurden bei den Taten mehrere hundert Euro erbeutet.

Der Polizeiposten Bad Wildbad hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit diesem, Telefon 07081 9390-11, in Verbindung zu setzen.

