POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Bereits zum dritten Mal Einbruch in Bäckerei

Wildberg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckerei in Wildberg-Effringen eingedrungen. Dabei entwendeten sie einen Teil der Registrierkasse samt Inhalt.

Auf unbekannte Weise verschafften sich die Einbrecher Zutritt in den Verkaufsraum der Bäckerei in der Hauptstraße. Hier rissen sie zielgerichtet die Geldkassette aus der Registrierkasse und nahmen diese samt Inhalt mit. Durch den Besitzer konnte im Zusammenhang mit der Tat eine männliche Person gesichtet werden. Diese wird wie folgt beschrieben: Glatze, helle Hautfarbe, schmale Statur, weißes Tuch über Mund und Nase, graublaues Langarm-Oberteil mit Aufschrift, schwarze lange Hose, schwarze Schuhe, schwarz grauer Rucksack der Marke "Nike". Die Bäckerei war in den zurückliegenden Wochen bereits mehrfach Ziel von Einbrechern. Hierbei zeigte sich stets die gleiche Begehungsweise, daher wird ein Tatzusammenhang angenommen. Weitere Taten ereigneten sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und an einem Wochenende Mitte Juli. Insgesamt wurden bei den Taten mehrere hundert Euro erbeutet.

Der zum Polizeirevier Nagold gehörende Polizeiposten Wildberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

