Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - 22-Jährige bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Freudenstadt (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde am Freitagmittag gegen 12.50 Uhr auf der Landesstraße 460 zwischen Freudenstadt und Dietersweiler eine 22-jährige Motorradfahrerin. Ein 75-jähriger Taxifahrer bog von der Bundesstraße 294 kommend an einer Einmündung in die Landesstraße ein und missachtete die Vorfahrt der 22-Jährigen, welche von Dietersweiler in Richtung Freudenstadt unterwegs war.

Durch die Kollision wurde die Motorradfahrerin über die Motorhaube geschleudert und kam schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 14.000 Euro.

