Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mönsheim - Zeugen gesucht: Was ist passiert?

Mönsheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr wurde 58-jähriger Fahrradfahrer in der Weissacher Straße schwer verletzt aufgefunden. An einer Gefällstrecke stürzte der Mann mit seinem Fahrrad. Der 58-jährige hat an den Unfall keine Erinnerung.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

