POL-Pforzheim: (Enzkreis) Straubenhardt - Einbruch in Ladengeschäft

Straubenhardt (ots)

Unbekannte versuchten in den frühen Morgenstunden am Freitag gegen 01.50 Uhr in die Räumlichkeiten eines Ladengeschäfts in der Zur Samsruhe einzubrechen. Den Tätern gelang dies jedoch nicht.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

