POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Imbiss

Zwischen Montag, 16:00 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr wurde in einem Imbiss in der Dieselstraße eingebrochen. Ein unbekannter Täter warf mit einem Pflasterstein die Glasscheibe der Eingangstüre des Imbisses ein und verschaffte sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Hier suchte er erfolglos nach Bargeld. Ein Tatzusammenhang mit den zwei Einbrüchen in der Nacht auf Donnerstag ist nicht auszuschließen.

Zeugen des Einbruchs werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 960, in Verbindung zu setzen.

