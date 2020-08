Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Freudenstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 28.

Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Kia gegen 17:00 die Bundesstraße 28 von Hallwangen kommend in Richtung Freudenstadt. Auf Höhe der dortigen Tankstelle stand verkehrsbedingt im Gegenverkehr ein Fahrzeug, welches in die Tankstelle einbiegen wollte. Hinter dem wartenden Fahrzeug scherte plötzlich, trotz weißer durchgezogener Linie und Gegenverkehr ein Fahrzeug in den Gegenverkehr und überholte den Wartenden. Dem 67-jährigen Kia Fahrer war es nur durch Bremsen möglich eine Kollision mit diesem Fahrzeug zu verhindern. Ein hinter dem Kia fahrender 37 Jahre alter VW Fahrer fuhr auf das abbremsende Fahrzeug auf. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Das Unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt in Richtung Hallwangen unbeirrt fort.

Zeugen die Angaben zu dem Unfall machen oder Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freudenstadt unter 07441 536 0 in Verbindung zu setzen.

