POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbruch in Gaststätte

In eine Gaststätte in der Turmfeldstraße wurde am Mittwochnacht eingebrochen. Zwischen 18:15 Uhr und 22:41 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Hier durchsuchte er sämtlich Schränke und stahl Bargeld, sowie Elektrogeräte. Diebstahlwert liegt etwa bei 1.700 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nagold, unter der Telefonnummer 07452 93050, in Verbindung zu setzen.

