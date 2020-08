Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Zeugen gesucht: Größerer Flächenbrand löst Einsatz aus

Pforzheim (ots)

Über Notruf wurde am Donnerstagnachmittag gegen 16.00 Uhr ein größerer Flächenbrand an der Landesstraße 570 zwischen Königsbach und Wilferdingen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Kräfte vor Ort wurde ein Feuer auf einer Fläche von etwa 100 Meter x 100 Meter am Waldrand festgestellt. Die Feststellung der Brandursache ist Gegenstand der aktuell andauernden Ermittlungen.

Das Polizeipräsidium Pforzheim war neben den angrenzenden Feuerwehren mit zwei Streifenwagen im Einsatz. Das Feuer konnte gegen 17:25 Uhr gelöscht werden, die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel. 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

