Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nach Verkehrsunfallflucht auf der A 8 sucht die Polizei einen weißen Sprinter

Pforzheim (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A 8. Dabei wurde ein 32-jähriger leicht verletzt und es entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro. Ein an diesem Unfall beteiligter weißer Sprinter fuhr im Anschluss weiter und wird nun gesucht.

Der 29-jährige Fahrer eines anderen Sprinters fuhr am Mittwoch gegen 07:15 Uhr auf der A 8 zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem mittleren Fahrstreifen. Da der bislang unbekannte weiße Sprinter vor ihm plötzlich und unerwartet stark abbremste, musste der 29-Jährige nach links ausweichen um einen Auffahrunfall zu verhindern. Hierbei touchierte er einen auf der linken Spur fahrenden 34-jährigen Vito-Fahrer. Dieser wurde durch den Unfall nach links in die Betonleitwand gedrückt und im Anschluss nach rechts geschleudert. Durch den Unfall erlitt der Beifahrer des Vitos leichte Verletzungen. Der weiße Sprinter fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Unfall zu kümmern.

Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zu dem weißen Sprinter machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei unter der Rufnummer 07231 125810 in Verbindung zu setzen.

Nicolai Jahn, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell