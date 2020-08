Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zwei Einbrüche in Pfalzgrafenweiler

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag in zwei Geschäfte in Pfalzgrafenweiler eingebrochen und hatten es dabei offensichtlich auf Bargeld abgesehen.

Zunächst hebelte der unbekannte ein Fenster der Bäckereifiliale in der Kirchstraße auf und gelang so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchte er die Räume erfolglos nach Bargeld

Anschließend hebelte der Einbrecher gegen 02:40 Uhr ein Fenster der Gaststätte auf und gelang so in den Wirtsraum. Ein Bewohner des Anwesens wachte durch die Einbruchsgeräusche auf und begab sich ebenfalls nach unten in die Gaststätte. Hierdurch überrascht flüchtete der Einbrecher, offensichtlich ohne Beute, in sportlicher Manier über das Fenster aus der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, sowie Hinweisgeber sich mit dem Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 960 in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell