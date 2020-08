Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - zwei leicht verletzte Zweiradfahrer nach Unfall

Calw (ots)

Zwei leicht verletzte Zweiradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwochabend in der Blumenstraße ereignete.

Gegen 19:25 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter Moped Fahrer die Blumenstraße und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve zu Fall. Das Moped rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 47-jährigen Motorradfahrer. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt.

