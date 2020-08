Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Drei Unbekannte dringen in Handyladen ein

Mühlacker (ots)

Drei Unbekannte sind am frühen Mittwochmorgen in einen Handyladen in Mühlacker eingebrochen.

Gegen 0:45 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum des Geschäftes in der Bahnhofsstrasse. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens lässt sich bislang noch nicht beziffern. Von den drei Täter liegen Personenbeschreibungen vor. Danach sollen zwei von ihnen etwa 1,8 Meter groß, einer leicht größer sein. Während der größere sowie einer der kleineren schwarz gekleidet waren und schwarze Sturmhauben trugen, hatte der dritte eine lange, weiße Hose an und trug keine Sturmhaube. Die Unbekannten flüchteten wohl in Richtung Friedrichstraße oder Erlenbachstraße.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell