POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Lastwagenfahrer geht auf Autofahrer los: Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Ein noch unbekannter Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen in Horb-Bildechingen offenbar auf einen 77-jährigen Autofahrer losgegangen und hat ihn verletzt.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren der 77-Jährige und seine Ehefrau gegen 11 Uhr mit dem Auto vom Holunderweg nach rechts in die Mühlenbergstraße abgebogen, als ihnen der Lkw in der Kurve entgegenfuhr. Da der Lkw die Kurve schnitt, konnte der 77-Jährige nicht mehr weiterfahren, zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es jedoch nicht. In der Folge entwickelte sich ein verbaler Schlagabtausch zwischen dem Auto- und dem Lkw-Fahrer, der darin gipfelte, dass letzterer den 77-Jährigen nach hinten stieß und jener zu Fall kam. Durch den Sturz auf die Straße erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen. Nachdem er dem Lastwagenfahrer mit einer Anzeige gedroht hatte, entschuldigte sich jener und fuhr dann davon. Bei dem noch unbekannten Lkw-Fahrer handelt es sich um einen etwa 1,8 Meter großen Mann mit hellblonden Haaren. Der Unbekannte soll Mitte vierzig und möglicherweise Brillenträger sein. Bei dem Lastwagen soll es sich um einen weißen 7,5-Tonner mit Kastenaufbau handeln.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Lkw-Fahrer geben können, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

