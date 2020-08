Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - 66-Jähriger beißt Polizisten in den Oberschenkel

Bad Herrenalb (ots)

Eine Anzeige u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erwartet ein 66-jähriger Mercedesfahrer. Der 66-Jährige war mit seinem Auto am Dienstagvormittag gegen 09.30 Uhr in der Gernsbacher Straße unterwegs. Weil er nicht angegurtet war, wurde er von einem Polizisten angesprochen. Der Beamte wies den Mann in einem Gespräch auf die Gurtpflicht hin und wollte in der Folge eine mündliche Verwarnung aussprechen.

Der 66-Jährige regierte sofort aggressiv und beleidigte den Polizeibeamten aufs Übelste. Als er seine Personalien angeben sollte, verweigerte er dies und versuchte sich vom Kontrollort zu Fuß zu entfernen. Der aggressive Mann musste festgehalten und zu Boden gebracht werden. Gegen seine Festnahme wehrte er sich mit aller Kraft und biss hierbei dem Polizeibeamten in den Oberschenkel.

Glücklicherweise wurde der Polizist nur leicht verletzt. Der 66-Jährige erwartet nun mehrere Anzeigen.

