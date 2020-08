Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF-Enzkreis) Pforzheim/ Ispringen - Mercedesfahrer fährt bei Polizeikontrolle davon und baut Unfall: Zeugen gesucht

Pforzheim/ Ispringen (ots)

Nach einem Vorfall, der sich am frühen Dienstagmorgen im Bereich des Pforzheimer Hauptfriedhof sowie der Strecke bis nach Ispringen hinein ereignet hat, sucht die Verkehrspolizeiinspektion nun Zeugen.

Ein mit drei Personen besetzter silberner Mercedes-Benz C-Klasse war gegen 0:30 im Bereich des Hauptfriedhofs unterwegs, als er von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte. Anstatt jedoch die Anhaltesignale der Beamten zu befolgen, gab der Fahrer Gas und fuhr auf der Königsbacher Landstraße in Richtung Ispringen davon. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten den Wagen kurze Zeit später in Ispringen im Mahler unfallbeschädigt und verlassen feststellen. Die Insassen waren nicht mehr auffindbar. Auf der Flucht hatte der Mercedes an der Abzweigung von der Königsbacher Landstraße in die Pforzheimer Straße offensichtlich ein Verkehrsschild umgefahren. Während sich der Schaden daran auf mehrere Hundert Euro beläuft, entstand an der C-Klasse Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Mercedesfahrer wird beschrieben als beleibte Person mit kurzen, dunklen Haaren. Der Beifahrer war schlank und trug eine Baseballkappe. Hinten im Auto saß eine weibliche Person.

Zeugen, die den betreffenden Mercedes oder seine Insassen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell