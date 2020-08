Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Alleinbeteiligt: Pkw prallt gegen Baum

Illingen (ots)

Am Dienstagmorgen kam es zu einem Unfall, bei dem ein 77-Jähriger Pkw-Fahrer frontal gegen einen Baum fuhr.

Ein 77-jährige Opel-Fahrer befuhr gegen 07.50 Uhr die Ensinger Straße von Ensingen kommend und wollte in den Kreisverkehr in Illingen einfahren. Aus bislang unbekannter Ursache überfuhr er folgend den Kreisverkehr, durchbrach das Gebüsch eines angrenzenden Grundstücks und prallte frontal in einen Baum. Hierbei verletzte sich der 77-Jährige leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Christian Schulze, Pressestelle

