POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen-Nöttingen - Neue Fahndungshinweise nach Überfall auf Postfiliale

Remchingen (ots)

Nach dem Überfall auf eine Postfiliale am Montagnachmittag in der Karlsbader Straße in Nöttingen ist die Polizei weiterhin auf der Suche nach dem noch unbekannten Täter. Nach bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen betrat dieser um kurz vor 16:00 Uhr die Filiale und forderte mit einer vorgehaltenen schwarzen Pistole Bargeld.

Der Mann trug eine Strumpfhose ohne Aussparungen über seinem Kopf und schwarze Handschuhe. Er flüchtete mit seiner Beute von Schein- und Münzgeld zu Fuß Richtung Schollengasse und wird wie folgt beschrieben: schlank, ca. 180 cm groß, auffallend lange spitze Nase und spitzes Kinn mit einem Ziegenbärtchen. Er soll etwa 18 bis 23 Jahre alt gewesen sein und war mit einem dunklen, langärmligen Kapuzen-Shirt sowie einer schwarzen breiten Sporthose bekleidet.

Wer Hinweise zu der Person machen kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, unter Telefon 07231/186-4444, in Verbindung zu setzen.

