POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Einbrecher dringt in Kindergarten ein

Altensteig (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Freitagmorgen in einen Kindergarten in Altensteig eingebrochen.

Nachdem sich der Täter gegen 4:45 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten in der Karlstraße verschafft hatte, durchsuchte er mehrere Schränke und Behältnisse. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich noch nicht beziffern. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Von dem Täter liegt eine Personenbeschreibung vor. Danach soll es sich bei ihm um einen etwa 1,75 Meter großen Mann handeln, der mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen bekleidet war.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 93050 zu melden.

