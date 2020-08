Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim (PF) Pforzheim - Nach Brand: 26-Jähriger in U-Haft - Nachtrag zur Meldung vom 16.08.2020, 7:17 Uhr

Pforzheim (ots)

Nach dem Brand in einer Wohnung in einem Anwesen in der Hildebrandstraße sitzt ein 26-jähriger Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft.

Der Verdacht gegen den 26-jährigen Pforzheimer hat sich im Rahmen der ersten Ermittlungen ergeben, sodass die Einsatzkräfte ihn noch in der Nacht festnahmen. Er steht im dringenden Verdacht, sich Zutritt in die Wohnung verschafft zu haben, als die Bewohnerin nicht zuhause war, und dann den Brand gelegt zu haben. Zwei ältere Hausbewohner hatten in der Folge durch den Rettungsdienst betreut werden müssen, blieben nach derzeitigem Stand jedoch unverletzt. Zu den Hintergründen der Tat dauern die Ermittlungen noch an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Der Kriminaldauerdienst bittet Personen, denen im Zusammenhang mit dem Brand etwas aufgefallen ist, darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Franz-Josef Heering, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

