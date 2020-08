Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Heimsheim - Dieb schlägt Autoscheibe ein

Heimsheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag bei Heimsheim an einem Auto die Scheibe eingeschlagen und einen Rucksack sowie einen Geldbeutel entwendet.

Das Auto war zwischen 16:00 und 16:45 Uhr auf dem Waldparkplatz an der Kreisstraße 4567 von Heimsheim in Richtung Malmsheim abgestellt, als der Täter sich daran zu schaffen machte. Er schlug eine Scheibe an dem Audi ein und entwendete aus dem Kofferraum einen schwarzen Rucksack sowie einen Geldbeutel mitsamt Inhalt. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

