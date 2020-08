Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Buntmetall aus Firma gestohlen

Keltern (ots)

Zinn und Kupfer im Wert von mehreren tausend Euro waren am Wochenende das Ziel von Dieben, die von Samstag auf Sonntag in eine Firma in Dietlingen eingebrochen sind. Gewaltsam drangen die Einbrecher vermutlich in der Nacht zum Sonntag in die in der Benzstraße gelegene Firma, aus der sie das Buntmetall entwendet haben.

Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120.

