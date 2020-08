Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Bei Einbruch in Bäckerei hohen Sachschaden verursacht

Von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in die Firmenräume einer Bäckerei in der Industriestraße eingedrungen und haben dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Über das gesicherte Eisentor gelangten die Täter auf das Firmengelände, wo sie ein verschlossenes Fenster vollständig abmontierten und so in einen Nebenraum gelangten. Hier haben sie nach bisherigen Ermittlungen mit einem Flexgerät einen Tresor geöffnet aus dem sie lediglich einen geringen Bargeldbetrag entwenden konnten. Der von den Einbrechern angerichtete Sachschaden mit 5.000 Euro ist im Vergleich zur entwendeten Beute um ein vielfaches höher. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0.

