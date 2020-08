Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Betrunken Unfall verursacht

Pforzheim (ots)

Bei dem Versuch betrunken mit seinem VW in eine Parklücke einzuparken beschädigte am Sonntagmittag ein 32-jährige ein geparktes Fahrzeug.

Gegen 13:50 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei mit, das sie soeben beobachtet hatte wie ein Mann versuchte sein Fahrzeug in eine Parklücke in der Pfälzerstraße einzuparken. Hierbei hätte er den bereits in einer Parklücke stehenden Opel beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte der Verkerhspolizeiinspektion Pforzheim deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Promillewert von weit über einem Promille. Der Mann musste zwecks einer Blutentnahme die Beamten auf die Dienststelle begleiten. Der Führerschein wurde einbehalten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

