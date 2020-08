Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Alpirsbach (ots)

Ein Schwerverletzer und ein Schaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag gegen 13.10 Uhr Im Aischfeld.

Ein 20-jähriger Suzuki-Fahrer war vom Kreisverkehr Busenweiler in Richtung Alpirsbach unterwegs. Als er nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, verringerte er seine Geschwindigkeit. Während des Abbiegevorgangs bemerkte er, dass ihn ein 79-jähriger Rennradfahrer dabei überholen will. Der 20-Jährige brach den Abbiegevorgang ab. Der Rennradfahrer fuhr dabei auf den Suzuki auf.

Der 79-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

