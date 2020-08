Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Anhänger löst sich und verursacht Sachschaden

Pforzheim (ots)

Nach einem Unfall in der Benckiserstraße am Samstagmittag war ein Pkw nicht mehr fahrbereit.

Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger Opel-Fahrer mit seinem Anhänger die Habermehlstraße und wollte nach rechts in die Benckiserstraße abbiegen. Beim Abbiegevorgang löste sich der Anhänger des Opels und rollte in der Benckiserstraße über einen Grünstreifen in den Gegenverkehr. Dabei traft der Anhänger einen im Gegenverkehr fahrenden Mercedes.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

