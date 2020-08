Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Eisingen - Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber

Eisingen (ots)

Vermisst wurde am Samstagabend gegen 19.20 Uhr eine 36-jährige Frau aus Eisingen. Die Frau teilte einem Bekannten mit, dass sie verletzt sei und sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinde.

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen im Raum Eisingen mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber verliefen zunächst ergebnislos. Im Zuge weiter durchgeführter Ermittlungen konnte das Suchgebiet weiter eingegrenzt werden, weshalb zur weiteren Suche erneut ein Polizeihubschrauber, ein Mantrailer-Hund und eine Rettungshundestaffel angefordert wurde. Während der Suche ergaben sich Hinweise, dass die psychisch angeschlagene Frau von den Einsatzkräften nicht gefunden werden möchte und eine konkrete hilflose Lage auszuschließen war. Die Suchmaßnahmen wurden daher gegen 02.45 Uhr vorläufig eingestellt.

Durch weiteren Ermittlungen und Verhandlungen gelang es, die 36-Jährige am Sonntagmorgen gegen 09.30 Uhr in Gewahrsam zu nehmen. Ihre Verletzungen wurden in einem Krankhaus versorgt und im Anschluss wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

Die Polizei war mit acht Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber im Einsatz. Unterstützt wurde die Suche durch die Rettungshundeführerstaffel.

