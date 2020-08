Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ölbronn-Dürrn/ Neulingen - Leitpfosten landet nach Unfall auf der Fahrbahn und beschädigt drei Fahrzeuge: Suche nach dem Verursacher

Ölbronn-Dürrn/ Neulingen (ots)

Nachdem er am Donnerstagmorgen, zwischen 4:00 und 5:30 Uhr, bei Ölbronn-Dürrn einen Leitpfosten umgefahren hat, ist ein unbekannter Autofahrer einfach davongefahren.

Der Unbekannte war mit seinem Wagen auf der Bundestraße 294 von Pforzheim kommend in Richtung Neulingen-Bauschlott unterwegs, als er etwa 100 Meter nach der Abzweigung in Richtung Ölbronn-Dürrn von der Fahrbahn abkam und gegen den Leitpfosten stieß. Jener wurde in der Folge auf den Gegenfahrstreifen geschleudert und von drei Fahrzeugen überfahren, welche dadurch an den Reifen beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim bittet Zeugen, insbesondere solche, die Angaben zu dem Auto machen können, das den Leitpfosten umgefahren hat, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell