Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - 28-jähriger Rollerfahrer mit Drogen und ohne Führerschein versucht, vor Verkehrskontrolle zu flüchten und verunfallt mit unbeteiligtem Radfahrer

Königsbach-Stein (ots)

Am frühen Donnerstagabend hat der 28-jährige Fahrer eines Motorrollers in Königsbach versucht, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Der 28-Jährige war gegen 17:15 Uhr auf der Landesstraße 570 aus Richtung Bilfingen kommend unterwegs, als er von einer Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Rollerfahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale der Beamten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit über die Landesstraße 611 und die Steiner Straße schließlich in Richtung Ortsmitte Königsbach davon. Auf seiner Flucht durch den Ort streifte der Rollerfahrer, als er im Bereich Ankerstraße/ Friedrichstraße gerade ein Auto überholt hatte, einen Fahrradfahrer, wodurch jener leicht verletzt wurde. Ohne sich jedoch in irgendeiner Weiser um den Unfall zu kümmern, setzte der 28-Jährige daraufhin seine Fahrt fort. Den Einsatzkräften gelang es letztlich mit Unterstützung weiterer Streifen, ihn in einer Sackgasse festzunehmen. Davor war der Rollerfahrer auch noch gegen ein geparktes Fahrzeug und eine Hauswand gestoßen. Es entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Nach der Festnahme des 28-Jährigen räumte dieser ein, Drogen konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen sowie des Rollers fanden die Beamten zudem Marihuana und Ecstasy-Tabletten auf. Der 28-Jährige, welcher auch nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller hat, musste eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellten die Einsatzkräfte seinen Roller sicher und es erwarten ihn nun gleich mehrere Anzeigen.

Zeugen, insbesondere der Autofahrer, der von dem 28-Jährigen überholt wurde, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

