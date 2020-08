Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zeugen gesucht: Einbruch in Gaststätte

Altensteig (ots)

Unbekannte verschafften sich am Freitagmorgen gegen 02.05 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Poststraße. Aufmerksame Zeugen beobachteten dabei zwei junge Männer, wie sie aus einem Fenster sprangen und in Richtung Schloßbergstraße flüchteten.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde ein 16-Jähriger festgenommen. Seine Tatbeteiligung ist Gegenstand der aktuell andauernden polizeilichen Ermittlungen.

Ein weiterer Tatverdächtiger ist noch auf der Flucht. Er wird wie folgt beschrieben: jung, mittelgroß, sportliche Erscheinung, weißer Kapuzenpullover.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel. 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

