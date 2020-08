Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Motorradfahrer schwer verletzt

Seewald (ots)

Ein Schwerverletzter und ein Schaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr auf der Landesstraße 362. Ein 49-Jähriger war mit seinem Motorrad mit Beiwagen von Erzgrube in Richtung Altensteig unterwegs. In einer Rechtskurve erhob sich der Beiwagen, weshalb der Motorradfahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge kam er von der Fahrbahn und streifte eine Leitplanke. Der Motorradfahrer stürzte hierbei über die Leitplanke und das Gefährt machte sich selbständig. Das Motorrad mit Beiwagen fuhr noch über 200 Meter weiter, bis es in einem Graben zum Stillstand kam.

Der 49-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

